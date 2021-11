Affaire Hamraoui: l'incompréhension de Leonardo sur le maintien du choc OL-PSG

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'est montré déçu de la décision de la FFF de ne pas reporter la rencontre de D1 Arkéma entre le PSG et OL, à la suite de l’agression de Kheira Hamraoui.

Le choc de D1 Arkéma aura bien lieu ce dimanche soir, pour le plus grand désarroi du directeur sportif du PSG. Le club parisien doit disputer le sommet du championnat face à l’OL alors que sa semaine a été secouée par l’affaire Hamraoui. "Un manque de sensibilité", pour Leonardo.

Le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui, milieu internationale française, a été victime d’une agression à bord de son véhicule par deux hommes cagoulés. Présente sur la scène au moment des faits, sa coéquipière Aminata Diallo avait été placée en garde à vue au terme de laquelle elle a nié toute implication et a "contesté formellement les accusations" dans cette affaire. Son avocat avait également dénoncé une garde à vue "un peu trop hâtive" et "absolument infamante". Aucune charge n'a été retenue contre Aminata Diallo au terme de sa garde à vue.

"On ne comprend pas"

Les deux femmes ne font pas partie du groupe qui affronte l’OL ce dimanche soir. Le maintien du choc a d’ailleurs suscité l'incompréhension de Leonardo. "Nous sommes étonnés et déçus que la Fédération ait rejetée par deux fois notre demande de report, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L’Equipe. On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu'il s'est passé. C'est un manque de sensibilité. On ne comprend pas".

Dans ce contexte très particulier, le PSG va tenter de faire front alors que l’enjeu est de taille. Le club de la capitale est à égalité avec les Lyonnaises après 7 journées et autant de victoires pour les deux équipes. Le PSG va donc devoir faire abstraction de cette affaire très rapidement car le championnat pourrait basculer ce dimanche, déjà.