PSG: la réponse cinglante de la presse argentine à Leonardo, furieux de la convocation de Messi et Paredes

Choqués par la colère de Leonardo de voir Lionel Messi et Leandro Paredes rejoindre leur sélection blessés, les médias argentins ont violemment taclé le club parisien et son directeur sportif. Qu’ils accusent de vouloir priver l’Albiceleste de son génie, et de faire fi des règles internationales.

"Nous ne sommes pas d’accords pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA." Cette saillie, dimanche dans des propos rapportés par Le Parisien, était l’œuvre de Leonardo, passablement énervé par la convocation en équipe nationale des Argentins Lionel Messi et Leandro Paredes.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a que peu goûté au départ de ses deux joueurs qui, blessés et absents lors des derniers matches du club parisien – l’inflammation au genou gauche de Messi, qui a manqué Leipzig (2-2) et Bordeaux (2-3), paraît moins préoccupante que la gêne de Paredes, absent depuis un mois à cause d’une blessure au quadriceps de la cuisse gauche – seront tout de même du contingent sud-américain qui doit affronter l’Uruguay (11 novembre) puis le Brésil (16 novembre) dans le cadre des qualifications au Mondial 2022.

Une aberration du règlement, mais le règlement quand même

S’il paraît peu probable que les deux Parisiens soient utilisés ensemble dès le premier match par leur sélectionneur Lionel Scaloni, au contraire d’Angel Di Maria, ceux-ci ont tout de même dû prendre l’avion sur plus de 13 000 kilomètres afin d’aller faire constater leur blessure auprès du staff de leur sélection. La faute à une aberration du règlement international, qui contraint le club payeur à systématiquement s’incliner devant les sélections.

Alors que cette obligation passe mal auprès de Leonardo, la presse argentine, elle, a vite choisi son camp, à l’image de La Nacion qui publie un papier titré "Le PSG contre Lionel Messi". "La tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. (...) Les court-circuits existent également en interne, car pendant que Leonardo affichait une position très dure, Mauricio Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection", assure dimanche le média généraliste.

"Leonardo cherche des raisons pour justifier que sa super-équipe n’écrase pas encore tout"

"Leonardo défend une idée : il est responsable de l’effectif le plus construit à coups de billets de la planète, et il se plaint que nous, les Argentins, ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Il s’est déjà plaint deux fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super-équipe n’écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c’est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain Mondial", clame de son côté Olé, principal quotidien sportif du pays.

Qui sait qu’il y a des chances, au contraire de Leandro Paredes, de voir Lionel Messi disputer au moins le second match de l’Albiceleste sur cette fenêtre internationale, contre le Brésil de Neymar. Depuis sa signature en France cet été, la "Pulga", qui a toujours accordé une importance prépondérante à sa sélection, a joué autant de matches avec le PSG en Ligue 1 qu’avec l’Argentine sur la scène internationale (5). Au grand dam du club de la capitale, qui de son côté a tenté de saisir la FIFA afin de retenir ses joueurs. Sans succès.