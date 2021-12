Foot féminin: le sponsor titre Barclays investit un montant record en Angleterre

Barclays a prolongé son contrat de sponsoring de la Super Ligue féminine de trois ans en Angleterre, pour un montant de 35 millions d'euros. Un record pour le sport féminin britannique.

Barclays a prolongé de trois ans son partenariat avec le championnat de football féminin anglais (FA WSL), soit jusqu'en 2025, en doublant la mise du contrat, passé à 30 millions de livres (35 millions d’euros). Un investissement record pour le sport féminin britannique, très largement supérieur aux contrats signés par la Fédération française de football (FFF) pour le championnat de France de D1 féminine.

En Angleterre, La première division féminine a d'abord été une ligue semi-professionnelle de huit équipes en 2011 avant de devenir une division entièrement professionnelle, constituée de 12 équipes. Barclays continuera d’être le sponsor en titre de la WSL et deviendra le sponsor titre du championnat de deuxième division de la FA à partir de la saison 2022-2023, et ce jusqu’à la fin de la campagne 2024-2025.

Un accord qui rendre la ligue "encore plus forte"

Le dernier accord entre Barclays et la FA comprend notamment le parrainage en titre de la WSL et du championnat, ainsi que le soutien aux partenariats avec les écoles de football pour filles de la FA. Barclays a déclaré que l'augmentation du financement aidera la FA à élargir le nombre de personnes travaillant sur le programme et à atteindre l'objectif de 20.000 écoles offrant du football aux filles d'ici 2024.

"Barclays a joué un rôle crucial dans la croissance du football féminin et des filles, c'est donc une excellente nouvelle qu'ils s'engagent à un nouvel investissement record dans la pyramide féminine et des filles jusqu'en 2025, a déclaré Kelly Simmons, directeur du football professionnel féminin de la FA. Le Championnat anglais de football joue un rôle central dans le développement continu de la structure pyramidale et l'histoire crédible et l'association au football de Barclays rendront la ligue encore plus forte."