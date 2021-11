Barça: l'entraîneur intérimaire aurait fait jouer Dembélé contre l'avis du staff médical

Après 25 minutes disputées mardi soir contre le Dinamo Kiev (1-0), l'ailier français du Barça, Ousmane Dembélé, s'est de nouveau blessé. Problème: d'après la presse catalane, le staff médical blaugrana avait demandé à Sergi Barjuan de ne pas l'utiliser, ou de le faire jouer au pire un quart d'heure.

Si Ousmane Dembélé collectionne les blessures depuis son arrivée à Barcelone à l'été 2017, s'il a passé en tout 670 jours à l'infirmerie, et joué seulement la moitié des matchs de son équipe, ce n'est évidemment pas la faute de Sergi Barjuan. Mais en ce qui concerne le dernier pépin physique de l'ailier français (24 ans), l'entraîneur intérimaire du Barça a peut-être sa part de responsabilité...

Pour rappel, Dembélé a fait son grand retour sur les terrains mardi soir, quatre mois et demi après sa blessure au genou droit à l'Euro, en jouant 25 minutes lors de la victoire en Ligue des champions sur le terrain du Dinamo Kiev (1-0). Sauf que jeudi, via un communiqué, le Barça a annoncé que son joueur était de nouveau sur le carreau, en raison d'une élongation à la cuisse gauche. Un coup dur? Assurément. Mais un coup dur qui aurait éventuellement pu être évité.

"Je l'ai mis sur le terrain plus tôt que prévu", avait confié l'entraîneur, à chaud

Selon Sport, le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé a été forcé. D'après le quotidien catalan, le staff médical du FC Barcelone aurait conseillé à Sergi Barjuan de ne pas lancer l'international français en Ukraine, ou, dans le "pire" des cas, de seulement l'utiliser pour un quart d'heure. Or, Dembélé a remplacé Gavi à la 65e minute de jeu.

En conférence de presse d'après-match mardi soir, sans savoir alors que Dembélé était touché musculairement, le coach du Barça avait lui-même reconnu avoir bouleversé ses plans dans le feu de l'action. "Vous avez vu à quel point Ousmane est un joueur différent, disait-il. Il sait dribbler, il a la vitesse, il sait prendre la profondeur, et attire de nombreux adversaires, ce qui permet de libérer les autres joueurs. Je l'ai mis sur le terrain plus tôt que prévu parce que j'ai vu que nous avions besoin de quelque chose de différent. Et il l'a accepté. Il faut se féliciter que certains joueurs qui n'étaient pas à 100% aient voulu jouer ce match."

Si le Barça n'a communiqué aucune durée d'indisponibilité, les médias locaux expliquent que Dembélé devrait manquer environ trois semaines de compétition. En plus du match contre le Celta Vigo samedi, le Français pourrait aussi louper le derby contre l'Espanyol le 20 novembre, voire la réception de Benfica en Ligue des champions le 23.