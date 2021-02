Liga: Nabil Fekir marque enfin, contre Villarreal

Après cinq mois sans but en Liga, Nabil Fekir a retrouvé le chemin des filets dimanche soir. Il a marqué d’une superbe frappe du droit après un numéro de soliste dans la surface de Villarreal.

Nabil Fekir a marqué un très beau but avant la pause du match entre Villarreal et le Bétis dimanche soir. L’action est partie d’une touche rapidement jouée, qui a surpris la défense de Villarreal. L’ancien lyonnais a alors lancé un petit festival dans la surface et a réussi à effacer Pau Torres. D’une frappe tendue du pied droit, il a réussi à tromper le gardien. Ce but a permis au Betis de prendre l’avantage sur Villarreal.

Délivrance pour Nabil Fekir qui inscrit là son deuxième but de la saison en Liga. Il n’avait plus marqué depuis le 20 septembre. Après une première saison plutôt réussie en Espagne, avec notamment sept buts inscrits et sept passes décisives à son actif, Fekir n’affiche plus du tout le même rendement. Mais malgré cette longue disette, le Français conserve pour le moment la confiance de son entraîneur Manuel Pellegrini.

Dimanche soir, Emerson a inscrit le deuxième but du Bétis, qui a ensuite vu Gerard Moreno réduire le score sur penalty (2-1). Grâce à cette victoire, le Bétis (7e) revient à trois points de son adversaire du soir (6e).