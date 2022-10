EN DIRECT - Ajaccio-PSG: suivez le match de la 12e journée de Ligue 1

La compo probable du PSG avec Mukiele en défense centrale

Côté parisien, on déplore pour ce match les absences de Presnel Kimpembe (reprise), Danilo Pereira et Nuno Mendes (blessés), ainsi que les suspensions de Neymar et de Sergio Ramos. Christophe Galtier a prévu de reconduire le schéma à quatre défenseurs utilisé dimanche contre l’OM (1-0).

La compo probable du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Mukiele, Bernat - Verratti, Fabian Ruiz, Soler (ou Vitinha) - Messi, Mbappé, Sarabia (ou Ekitike)