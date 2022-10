PSG: la compo probable à Ajaccio avec Mukiele en défense centrale

La 12e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi avec le déplacement du leader parisien sur le terrain de l'AC Ajaccio (21h). Christophe Galtier devrait aligner un onze de départ inédit.

Une ouverture du score signée Eduardo sur une reprise ratée de Benjamin André après six minutes de jeu. Puis des buts d’Ezequiel Lavezzi et Blaise Matuidi. Le dernier affrontement en Ligue 1 entre l’AC Ajaccio et le PSG s’était soldé par une courte victoire des visiteurs (2-1) au stade François Coty. C’était en janvier 2014 et les hommes de Laurent Blanc avaient dû batailler pour venir à bout d’une vaillante équipe ajaccienne.

Fabian Ruiz attendu au milieu

Un peu moins de neuf ans plus tard, ces deux formations se retrouveront ce vendredi soir (21h) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Côté parisien, on déplore les absences de Presnel Kimpembe (reprise), Danilo Pereira et Nuno Mendes (blessés), ainsi que les suspensions de Neymar et de Sergio Ramos.

Comme il l’a confirmé ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a prévu de reconduire le schéma à quatre défenseurs utilisé dimanche dernier contre l’OM (1-0). "On jouera à quatre derrière. C’est la seule information que je peux vous donner. Est-ce qu’il aura un turnover ? Il peut y avoir de la fraîcheur", a indiqué le coach parisien.

La charnière centrale devrait être composée de Marquinhos et Nordi Mukiele. Avec Achraf Hakimi et Juan Bernat dans les couloirs. Au milieu, Carlos Soler et Vitinha sont en concurrence pour accompagner Marco Verratti et Fabian Ruiz. Lionel Messi et Kylian Mbappé devraient eux être épaulés par Pablo Sarabia (ou Hugo Ekitike).

La compo probable du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Mukiele, Bernat - Verratti, Fabian Ruiz, Soler (ou Vitinha) - Messi, Mbappé, Sarabia (ou Ekitike)