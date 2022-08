EN DIRECT - Brest-OM: les Marseillais veulent enchaîner pour la première de Sanchez

Dieng, Caleta-Car... Le point sur tous les joueurs que l'OM veut vendre

Alors que l'OM s'est montré actif dans le sens des arrivées, celui des départs reste calme pour l'instant. Le club phocéen cherche à vendre quelques éléments, à l'image de Bamba Dieng ou Duje Caleta-Car. Et il ne retiendra pas non plus Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

>> Lire notre article complet