Brest-OM: Guendouzi n'a aucun doute sur Alexis Sanchez, malgré sa première en demi-teinte

Alexis Sanchez a disputé la deuxième période du match nul entre Brest et l'OM ce dimanche, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Le Chilien, qui vient d'arriver à Marseille, na pas brillé. Mais il n'y a rien d'inquiétant selon son coéquipier Mattéo Guendouzi.

Vraiment pas de quoi s'affoler. Mattéo Guendouzi s'est montré rassurant concernant son coéquipier Alexis Sanchez, peu en vue pour son premier match avec l'OM ce dimanche, lors du match nul à Brest (1-1) comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

"C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. Il n'a fait que quatre ou cinq entraînements avec nous, c'est très peu. Mais on sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter, il va être très déicisif. On en est sûr", rassure le milieu de terrain marseillais en zone mixte.

"On connaît tous sa classe"

Remplaçant au coup d'envoi, Alexis Sanchez est entré en jeu à la pause, à la place de Cengiz Ünder, transparent en première période. Le Chilien, arrivé ces derniers jours à l'OM, n'a pas eu beaucoup de situation pour briller, au sein d'un collectif qui a signé un match sans, ce dimanche.

"C'est un joueur qui va beaucoup nous aider, c'est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de trophées, insiste Mattéo Guendouzi. On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On lui souhaite de s'intégrer au plus vite, de marquer beaucoup de buts. Mais je suis sûr qu'il va en marquer beaucoup cette année."