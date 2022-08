Mercato: Dieng, Caleta-Car... Le point sur tous les joueurs que l'OM veut vendre

Alors que l'OM s'est montré actif dans le sens des arrivées, celui des départs reste calme pour l'instant. Le club phocéen cherche à vendre quelques éléments, à l'image de Bamba Dieng ou Duje Caleta-Car. Et il ne retiendra pas non plus Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

Le groupe olympien qui s’envole pour Brest, ce dimanche en Ligue 1, vient d’être communiqué. Bamba Dieng n’est pas du voyage, au contraire de Duje Caleta-Car, ce qui peut constituer une petite surprise vu ses relations avec l’OM...

Concernant l’attaquant sénégalais (22 ans), la situation reste complexe. L’OM souhaite le vendre cet été. Et, à vrai dire, les dirigeants marseillais le voient plus comme une possible valeur marchande que comme un atout sportif, pour le moment. De son côté, Bamba Dieng ne veut pas partir : c’est, ou c’était, son idée première. Le joueur est en effet en pleine réflexion, et reste à l’écoute d’éventuelles offres.

L’OM ne veut pas prêter Bamba Dieng

La version du club est qu’il n’a pas convaincu Igor Tudor et qu’il ne serait pas à 100% à l’entraînement. L’entourage du joueur évoque un prétexte infondé. Difficile de démêler le vrai du faux dans un dossier un peu tendu et dont l’issue reste très incertaine.

L’OM aimerait le placer en Angleterre et réclamerait entre 12 et 15 millions. Et Marseille ne veut pas entendre parler d’un éventuel prêt avec option d’achat, ce qu’envisage de proposer l’OGC Nice. A ce sujet, Pablo Longoria est effectivement catégorique: si Dieng part, ce sera pour un transfert et une somme d’argent significative, sinon l’OM le conservera dans l’effectif cette saison.

Caleta-Car : une prolongation d’un an sur la table s’il ne part pas cet été

La volonté de l’OM est également de vendre Duje Caleta-Car, qui est en fin de contrat dans un an. C’est l’hypothèse privilégiée par le club. Si aucune offre acceptable ne se présente, ou si le Croate ne veut pas partir, Marseille lui soumettra une proposition de prolongation de contrat d’une année supplémentaire. Dans le cas extrême où Caleta-Car ne part pas, et ne prolonge pas, l’OM promet que le club se montrera inflexible. Pablo Longoria, déjà échaudé par le départ libre de Boubacar Kamara, a souvent répété qu’il ne veut plus voir un joueur en fin de contrat dans l’effectif professionnel.

Le club olympien est donc prêt à laisser l’international croate sur la touche ou en tout cas à ne pas le convoquer pour les matchs, s’il avait en tête de partir libre. L’OM est de toute façon à la recherche d’un défenseur central supplémentaire et ce quelque-soit l’issue du dossier Caleta-Car. A noter donc que pour le match à Brest, l’OM a décidé d’intégrer le Croate au groupe, "pour faire le nombre" car Marseille est un peu juste en défense.

En attendant plus, l’OM estime avoir déjà "vendu" pour 17 millions d’euros

Les deux dernières semaines de mercato pourraient donc être mouvementées dans le sens des départs. L’OM a besoin de vendre pour soulager ses finances et rassurer l’actionnaire Frank McCourt. Au-delà des indésirables Kévin Strootman et Jordan Amavi, des joueurs comme Cédric Bakambu ou Sead Kolasinac pourraient être prêtés ou transférés cet été, pour alléger un peu la masse salariale. Côté finances, l’OM a pour le moment vendu Luan Peres (à Fenerbahçe) et Lucas Perrin (à Strasbourg), les deux cumulés pour un total d’un peu plus de 7 millions d’euros.

Dans ses calculs et son "potentiel vente", l’OM ajoute à cette somme une dizaine de millions d’euros. Même si l’OM donne rarement les détails d’un contrat, le club assure que les prêts de Luis Henrique à Botafogo et de Radonjic au Torino sont chacun assortis d’une option d’achat "quasi obligatoire", qui dépend en fait d’un nombre de matchs joués largement accessible. Deux mouvements qui devraient donc déclencher un transfert et rapporter une somme non négligeable à l’OM. En attendant d’autres départs, dès cet été de préférence.