EN DIRECT - Ligue 1: suivez PSG-Toulouse en live, sans Mbappé ni Neymar mais avec Messi

Coup d'envoi à 17h

Pas de répit pour les clubs français. Sur le pont mercredi dernier, les équipes de Ligue 1 enchaînent. Et c'est le PSG qui ouvre le bal ce samedi, avec la réception de Toulouse au Parc des Princes pour la 22e journée de championnat. Coup d'envoi à 17h.

>>> Un match à suivre sur RMC Sport et en direct à la radio sur RMC.

Les Parisiens sont toujours en tête du classement, avec cinq points d'avance sur leur dauphin l'OM et six de plus que Lens, troisième. Toulouse est pour l'instant 12e.