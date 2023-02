Lens: Thomasson évoque une "bouffée d'oxygène" après son départ de Strasbourg

En difficulté à Strasbourg, Adrien Thomasson a rejoint Lens lors du mercato hivernal. Buteur lors de sa deuxième sortie, le milieu de 29 ans revit dans le Pas-de-Calais.

Adrien Thomasson s’est rapidement intégré au sein du collectif du Racing Club de Lens. Fraîchement arrivé en provenance de Strasbourg lors du mercato hivernal, le joueur de 29 ans a trouvé le chemin des filets face à Troyes le 28 janvier dernier (1-1), avant d’enchaîner sa première titularisation contre Nice trois jours plus tard (0-1).

Un renouveau pour celui qui éprouvait des difficultés en Alsace, tant sur le plan individuel (aucun but) que collectif (les Strasbourgeois sont 18es après 21 journées de Ligue 1). Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du déplacement à Brest (dimanche à 17h05), le milieu de terrain est revenu sur ce transfert, "une bouffée d’oxygène" pour lui.

Encore en "période d'adaptation"

"Je vivais une saison difficile, que cela soit collectivement ou personnellement, à Strasbourg. Donc à partir du moment où j'ai signé ici à Lens, c'est vrai que j'ai cette faculté-là de vite basculer sur autre chose, confie la nouvelle recrue lensoise. Dès les premiers entraînements j'ai vu et j'ai pas mal analysé et j'ai remarqué l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe, et comme vous l'avez très bien dit, la confiance qui se dégageait. Je me suis tout de suite mis dans le moule. C'est vrai que personnellement je me sens très bien. Je n'ai jamais été un joueur qui doute beaucoup donc cela veut dire que, même à Strasbourg, je n'ai jamais douté de mes qualités. J'ai toujours gardé la même ligne de conduite et c'est vrai que cela m'a fait du bien mentalement ce changement de club."

Encore en "période d’adaptation", Adrien Thomasson est "positif pour l’avenir" et espère que Lens va faire une bonne deuxième partie de saison pour conserver sa place sur le podium et rêver de Ligue des champions. Dépassés par l’OM et désormais troisièmes du championnat, les hommes de Franck Haise vont tenter de relancer la machine en Bretagne ce dimanche, avant de se frotter à Lorient en huitième de finale de la Coupe de France jeudi (21 heures).