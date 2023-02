PSG: après la blessure de Mbappé, la gestion des mondialistes interroge

La blessure de Kylian Mbappé à Montpellier, et son probable forfait pour la réception du Bayern en Ligue des champions, a relancé le débat sur son utilisation, ou sa sur-utilisation, au PSG. A juste titre ?

Ce qui était craint par tous les supporters du Paris Saint-Germain est arrivé: Kylian Mbappé s’est blessé au plus mauvais moment de la saison. Touché à la cuisse gauche contre Montpellier ce mercredi en Ligue 1, l'attaquant français devrait se tenir éloigné des terrains pendant environ trois semaines. Ce qui ne laisse presque pas d’espoir de le voir contre le Bayern, le 14 février prochain en Ligue des champions.

Le PSG avait un plan en tête

Le calendrier de cette saison est démentiel. Et parmi les raisons qui ont provoqué cette blessure, l’enchainement des matchs a immédiatement été pointé du doigt par de nombreux observateurs.

Rétrospectivement, la titularisation de Kylian Mbappé le mercredi 28 décembre contre Strasbourg, soit dix jours après la finale de la Coupe du monde, peut sembler précipitée. Même si à l’époque, tout le monde avait salué le retour express du vice-champion du monde qui avait même marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu (2-1). Cette présence sur le terrain avait été discutée en amont de la finale de la Coupe du monde. Le staff parisien espérait pouvoir compter sur "Kyks" face à Strasbourg puis contre Lens. L’idée étant de repousser les Artésiens à une dizaine de points avant de laisser souffler le meilleur buteur du club en lui accordant une dizaine de jours de repos comme les autres mondialistes.

Mbappé a joué contre le Pays de Cassel, Messi était ménagé

Mbappé, qui se sentait bien physiquement, n’était pas contre, donc même si la France avait remporté une deuxième Coupe du monde de suite, le Bondynois aurait pu se retrouver au Parc des Princes dix jours plus tard. Dans tous les cas, Christophe Galtier a repoussé l’hypothèse d’une blessure liée à cet agenda. "On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison, a expliqué le technicien. Est-ce que c'était évitable? Je pense qu'on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du monde, il a eu 12 ou 13 jours, il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque."

En plus de la tournée promotionnelle au Qatar et en Arabie saoudite. Christophe Galtier a choisi d’aligner son attaquant contre les amateurs du Pays de Cassel en Coupe de France. Avec son quintuplé, Kylian Mbappé est rentré un peu plus dans l’histoire club. Lionel Messi, lui, était ménagé. Jouer moins de matchs aurait-il permis à Kylian Mbappé de ne pas se blesser? On ne le saura jamais, mais on pourra toujours se poser la question.