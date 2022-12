EN DIRECT - Ligue 1: suivez Reims-Rennes en live

Deux équipes en confiance

Invaincus toutes compétitions confondues depuis le 27 août et une défaite à Bollaert (2-1) en championnat, les Rennais sont en grande confiance à l'heure d'affronter des Rémois désormais entraînés par Will Still. Un succès permettrait aux Bretons de revenir provisoirement à deux points de Lens alors que Reims vise la première partie de tableau.