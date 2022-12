Rennes: Maurice tacle Deschamps sur l’absence de Terrier au Mondial

Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, peste toujours contre l’absence de Martin Terrier en équipe de France lors de la dernière Coupe du monde. Il accuse Didier Deschamps d’envoyer un très mauvais message aux joueurs évoluant en France.

La Coupe du monde est terminée mais Florian Maurice ne décolère pas. Dans une interview à L’Equipe, le directeur technique du Stade Rennais déplore l’absence de Martin Terrier dans le groupe de l’équipe de France après une saison 2021-2022 à 21 buts en Ligue 1 et un début d’exercice encore consistant en 2022-2023 (11 buts, 4 passes décisives). Le dirigeant s’étonne du peu d’attrait du staff des Bleus pour les joueurs rennais.

"Déjà, il faut venir les voir, lance-t-il. Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. (...) Je n'ai jamais reçu d'appel: ‘Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud)?’ Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave."

Pré-sélectionné, Terrier n’a finalement pas été appelé pour pallier les différents forfaits (Nkunku, Benzema...), le staff lui préférant Randal Kolo Muani, appelé pour la première fois en septembre. "Kolo Muani par exemple: très bien, c'est un très bon joueur, pas de problème, poursuit Maurice. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, OK. Peut-être qu'il (Deschamps) n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là il faut s'interroger. Profondément."

"Quel message tu envoies aux joueurs français, en fait? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France?"

Maurice convient que le très beau parcours des Bleus achevé en finale sur un revers aux tirs au but justifie les choix du sélectionneur mais se dit peiné pour Terrier qui aurait "mérité d’être vu". "Il a été top Kolo Muani, il a réussi une entrée exceptionnelle, assure-t-il encore. Je ne critique pas le niveau du joueur, c'est un super joueur. Mais j'avais entendu: oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe! Martin Terrier a joué les trois (C1, C3, C4), donc il faut quoi?"

Une question en forme de reproche à Deschamps sur le message envoyé aux joueurs évoluant en France. "On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League, rappelle-t-il. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français (évoluant en France), en fait? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France? Ce n'est pas forcément le bon message. Je ne crois pas."