Rennes: Genesio a offert un cadeau aux enfants de ses joueurs

Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, a joué les Père Noël avec les enfants de ses joueurs à qui il a offert un cadeau, raconte Flavien Tait, milieu de terrain, dans une chronique à Ouest-France.

Bruno Genesio a momentanément troqué son habit d’entraineur pour celui de Père Noël. Dans une chronique à Ouest-France, Flavien Tait, milieu de terrain du Stade Rennais, a révélé que le technicien s’était montré généreux avec la progéniture de ses joueurs en période des fêtes. Une manière d’entretenir un lien fort avec ses troupes… et de mieux faire passer la programmation d’un entraînement le 25 décembre, quatre jours avant le déplacement à Reims, jeudi (19h, 16e journée de Ligue 1).

"Ils sont nombreux en plus, donc respect à lui et merci pour ce beau geste"

"On est des privilégiés, on n’a pas le droit de se plaindre car des gens sont dans une situation plus difficile que la nôtre, confie Tait. Malgré l’entraînement, ça ne nous a pas empêchés de faire un repas, nous entraîner et refaire un repas. J’ai fait en sorte d’avoir du monde autour de moi. Et le 25, l’entraînement n’était pas long, à base de plaisir et de jeu. Pour l’anecdote, le coach a offert un cadeau à nos enfants, c’est très chouette et ça montre sa personnalité. Ils sont nombreux en plus (rires), donc respect à lui et merci pour ce beau geste."

Rennes aborde la reprise à la troisième place du championnat avec dix points de retard sur le PSG, leader, et cinq sur Lens, deuxième. Les Bretons sont invaincus depuis le 27 août toutes compétitions confondues et sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk (16 et 23 février).

Après le déplacement à Reims, Rennes enchaînera quatre jours plus tard avec la réception de Nice, le lundi 2 janvier (21h, 17e journée de Ligue 1). Ce qui promet un Nouvel An très sobre dans les rangs bretons. "On va le gérer comme une soirée normale, parce qu’à deux jours du match, on ne peut pas faire n’importe quoi, insiste Tait. On sait comment ça peut être le Jour de l’An, donc comme c’est très proche du match, on va rester tranquille."

Lors de la coupure liée à la Coupe du monde, les Rennais sont partis en stage au Portugal (Faro) et remporté leurs trois matchs amicaux contre le Celtic Glasgow (4-3), le Feyenoord (2-1) et Brest (3-1). "La coupure a fait du bien à certains, moi y compris, conclut Tait. Mine de rien, on a eu un gros calendrier. La préparation, elle, a été différente, parce qu’on est vite rentré dans le vif du sujet avec les matches. Là, je pense que tout le monde est prêt."