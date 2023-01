EN DIRECT Ligue 1 - Suivez Rennes-Nice en live

Bonjour et bienvenue pour ce match

C'est le dernier match de cette étrange 18e journée, à cheval entre le dimanche 1er janvier et le lundi 2 janvier. 5e de Ligue 1 avec 31 points, Rennes doit gagenr à domicile sous peine de voir s'échapper les places européennes. Nice, 10e doit relancer sa saison et surtout retrouver une efficacité offensive (moins de 1 but par match depuis le début de la saison). Deux équipes qui n'ont pas forcément réussi leur retour à la compétition après la Coupe du monde puisque Rennes a perdu contre Reims et Nice a fait match nul contre Lens. Les compos seront disponibles vers 20h. Coup d'envoi à 21h sur Canal+. Un match à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.