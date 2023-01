Rennes: le message de soutien très classe de Harit pour Terrier

Amine Harit, milieu de terrain marseillais qui soigne actuellement une grave blessure à un genou, a publié un message de soutien à Martin Terrier, attaquant rennais sorti sur blessure lundi.

Adversaires mais solidaires dans la douleur. Amine Harit, milieu de terrain de l’OM, a publié un message de soutien très classe en direction de Martin Terrier, lundi soir au moment de la blessure visiblement grave de l’attaquant rennais au genou droit. A la lutte avec le Niçois Jordan Lotomba, le meilleur buteur rennais s’est bloqué le genou droit avant de hurler de douleur et d’être évacué sur civière.

"Courage mon frère"

Un malheur connu par Harit le 13 novembre dernier lors de la victoire de l’OM à Monaco (2-3). L’international marocain s’est gravement blessé au genou gauche (entorse des ligaments croisés) dans un duel avec Axel Disasi. Une blessure qui lui a fait manquer le Mondial historique réalisé par les Lions de l’Atlas. Alors, lundi, les cris de Martin Terrier l’ont replongé quelques semaines plus tôt.

Les deux hommes ont joué ensemble chez les jeunes de l'équipe de France

Il a donc adressé un message à l’ancien Lillois, Lyonnais et Strasbourgeois sur les réseaux sociaux. "Courage mon frère, j’espère rien de grave ", a-t-il écrit en ajoutant un émoji adressant ses prières et "MT" pour Martin Terrier. Les deux hommes, nés tous les deux en 1997, se connaissent bien puisqu’ils ont porté ensemble les couleurs de l’équipe de France dans les catégories jeunes (Espoirs, U20…).

L’attaquant rennais doit passer des examens dans les prochaines heures mais Bruno Genesio s’est montré plutôt pessimiste sur le verdict médical. "Pour l’instant, il a le genou qui a bien gonflé mais on n’a pas de diagnostic, a déclaré l’entraîneur rennais à l’issue de la rencontre. C’est trop tôt pour en avoir un fiable. On n’a pas trop parlé de ça à la pause, mais tous les joueurs sont allés voir Martin dans la salle de kiné pour le réconforter. (...) Un genou qui a tourné et qui gonfle ça n’est jamais très bon signe, mais pour l’instant je ne peux pas vous en dire plus."

Avant d’adresser son soutien, Amine Harit a suivi avec passion la victoire de l’OM à Montpellier (1-2) en commentant l’irrespirable fin de match. "Jamais tranquille", a-t-il écrit alors que l’OM défendait son court avantage en infériorité numérique. L’ancien Nantais prend son mal en patience alors qu’il ne devrait plus jouer de la saison, comme l’a récemment indiqué son président Pablo Longoria.