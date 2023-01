Rennes: saison terminée pour Martin Terrier, gravement touché au genou

Sorti sur civière face à Nice (2-1) lundi soir, Martin Terrier ne rejouera plus cette saison. Selon les premiers examens, l'attaquant de Rennes est touché aux ligaments croisés.

Gros coup dur pour le Stade Rennais. Sorti sur civière lors de la victoire face à Nice lundi soir (2-1), Martin Terrier ne rejouera plus cette saison. Les premiers examens sur le genou droit de l'attaquant de 25 ans ont révélé une blessure assez grave. Les ligaments croisés sont touchés, comme révélé par France Bleu et officialisé par le Stade Rennais ce mardi après-midi. Compte tenu de la durée (qui reste à déterminer) pour se remettre après une telle blessure, la saison de Martin Terrier est d’ores et déjà terminée.

Meilleur buteur de Rennes cette saison

Dès le coup de sifflet final, les Bretons laissaient craindre le pire pour leur numéro 7. "Les nouvelles ne sont pas très rassurantes, expliquait Bruno Génésio à la mi-temps sur Canal + Foot. C'est le genou qui a tourné, donc on a toujours des doutes sur la gravité de la blessure. Mais on attendra demain (mardi) pour savoir."

Auteur d'une excellente saison, l'ancien Lyonnais et Strasbourgeois va laisser un vide au sein de la ligne offensive rennaise, d'autant que le calendrier s'annonce dense pour la deuxième partie de saison, entre le championnat, la Coupe de France et la Ligue Europa.

Buteur lundi soir face aux Aiglons, il culminait à 12 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023. Soutenu par tout un club, Martin Terrier a également reçu de nombreuses marques d'affection de la part des acteurs de la Ligue 1, notamment Amine Harit, également touché aux ligaments croisés le 13 novembre dernier, entraînant son forfait pour la Coupe du monde.