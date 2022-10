EN DIRECT - Lille-Lens: les Sang et Or visent le podium à Pierre-Mauroy dans le derby

Les compliments de Fonseca

Avant le derby du Nord programmé ce dimanche (20h45) en clôture de la 10e journée de Ligue 1, l'entraîneur lillois Paulo Fonseca s'est montré très élogieux à l'égard du RC Lens. "Je dois l’admettre, je trouve que Lens est l’une des meilleures équipes de France, avec une identité de jeu particulière, des idées très claires et aussi beaucoup de stabilité. Quand on a le même coach depuis trois-quatre ans, c’est que l’équipe tourne bien. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité dans les duels, mais pas seulement. On s’attend à un match relevé. On va garder nos intentions, on veut dominer, les presser et prendre des initiatives. Mais je reconnais la qualité de notre adversaire", a-t-il souligné.

>>> Retrouvez l'intégralité de ses propos dans notre article