"Le moins mauvais timing": officialisé par Nice comme nouveau directeur sportif, Ghisolfi justifie son départ de Lens

Florent Ghisolfi va quitter ses fonctions de directeur sportif du RC Lens pour rejoindre Nice, qui a officialisé sa venue mercredi. Le prometteur dirigeant de 37 ans a tenu à expliquer le timing mais ne s’est pas épanché sur les raisons de son départ, mercredi lors d’une conférence de presse en présence du directeur général Arnaud Pouille.

"Une fin soudaine et un peu subie par le club." C’est par ces mots qu’Arnaud Pouille, triste mais reconnaissant, a qualifié le départ de son directeur sportif Florent Ghisolfi. Il l’a fait mercredi lors d’un point presse organisé à la Gaillette pour officialiser la nouvelle, dans les tuyaux depuis plusieurs jours et confirmée par RMC Sport lundi.

Après un début de saison flamboyant, où les bons résultats sportifs d'un club quatrième de Ligue 1 sont venus valider une intersaison intelligente (prolongation de Seko Fofana, arrivées de Loïs Openda, Salis Abdul Samed ou encore Brice Samba), ce départ d’un dirigeant perçu comme très compétent est un vrai coup dur pour le club artésien. Au côté du directeur général du RCL, Ghisolfi a précisé que sa décision – "mes raisons sont personnelles et m’appartiennent", a-t-il glissé – avait été définitivement actée samedi.

"Le club a le temps de se préparer pour le prochain mercato d’été"

Face aux médias, le bientôt ex-directeur sportif lensois, 37 ans, s’est épanché sur le timing de sa décision. "Ça peut paraître surprenant parce qu’on est en cours de saison, a lâché Ghisolfi. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas joueur. Et dans notre métier de directeur sportif, le moins mauvais timing pour quitter un club et prendre ses fonctions dans un autre, c’est septembre. On se prépare toute l’année pour le mercato, on l’a fait du mieux possible. L’équipe est construite d’ici au mercato d’hiver et le club a le temps de se préparer pour le prochain mercato d’été."

S’il n’avait pas encore donné le nom de son prochain club – Nice a officialisé sa venue quelques minutes plus tard dans un communiqué –, Florent Ghisolfi a révélé qu’il serait présent dimanche soir pour le derby contre Lille (20h45). "Je serai en première ligne pour ce match-là. Tant que je serai sous contrat avec le RC Lens, je donnerai le meilleur de moi-même. Je pense que le club que je vais rejoindre en attendra tout autant", a assuré celui qui doit encore trouver un accord avec le club quant à la date effective de son départ, soumis à un préavis.

Selon les informations de Le 11 lensois, Grégory Lorenzi – actuellement en poste à Brest – fait partie des profils ciblés pour prendre la suite de Florent Ghisolfi. Ce dernier rallie la Côte d’Azur avec Grégory Thil, le responsable de la cellule de recrutement des Sang et Or.