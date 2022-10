Lille: les compliments de Fonseca pour Lens, "une des meilleures équipes de France"

Avant le derby du Nord programmé dimanche (20h45) en clôture de la 10e journée de Ligue 1, l'entraîneur lillois Paulo Fonseca s'est montré très élogieux à l'égard du RC Lens. "Je reconnais la qualité de notre adversaire", a-t-il souligné.

Trois matchs, trois défaites. La saison dernière, le derby du Nord n’avait pas franchement souri aux Lillois de Jocelyn Gourvennec. Battus à Bollaert (1-0) puis chez eux (2-1) en championnat, ils avaient également subi la loi de leur rival lensois en Coupe de France (élimination aux tirs au but en seizièmes de finale). Avides de revanche, les Dogues, désormais entraînés par Paulo Fonseca, comptent bien laver leur honneur, dimanche (20h45), à Pierre-Mauroy, en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

Un rendez-vous qu’ils abordent dans la peau de l’outsider. Déjà défait à quatre reprises cette saison, le Losc (8e) pointe à huit longueurs d’un RC Lens (4e) en pleine bourre. "Je sais qu’il y a une grosse rivalité entre Lille et Lens, j'ai connu des gros matchs comme ça entre la Roma et la Lazio. Je comprends l'engouement liée à cette rivalité. Je suis sûr que ce sera un très beau spectacle pour tout le monde", a souligné en conférence de presse Paulo Fonseca, impressionné par l’ambiance "incroyable" offerte par les 2.000 supporters lillois présents ce samedi matin au domaine de Luchin pour le dernier entraînement avant le derby.

"Je reconnais leur qualité"

Ambitieux mais lucide à l’approche de cette affiche, le Portugais s’est aussi montré très élogieux à l’égard… des hommes de Franck Haise. "Je dois l’admettre, je trouve que Lens est l’une des meilleures équipes de France, avec une identité de jeu particulière, des idées très claires et aussi beaucoup de stabilité. Quand on a le même coach depuis trois-quatre ans, c’est que l’équipe tourne bien. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité dans les duels, mais pas seulement. On s’attend à un match relevé. On va garder nos intentions, on veut dominer, les presser et prendre des initiatives. Mais je reconnais la qualité de notre adversaire", a-t-il souligné.

Lui aussi interrogé sur les forces lensoises, Benjamin André s’est montré un peu moins bavard : "C’est une équipe portée vers l’avant et qui est sur une très belle dynamique. Ils sont en pleine confiance, mais tant mieux, ce sera un très bon test."