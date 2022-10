Lille-Lens: "We hate Lens", les supporters lillois mettent l'ambiance à Luchin à la veille du derby

Ce dimanche (à 20h45), le fameux derby du Nord entre Lille et Lens aura lieu. A la veille de ce choc, les fans des Dogues ont déjà lancé le ton de la rencontre en venant ce samedi en masse au centre d’entraînement des Lillois. Ils étaient environ 2000, bouillants, sur place.

La fin de la 10e journée de Ligue 1 sera à coup sûr animée. Pour cause, un derby entre Lille et Lens est très souvent riche en spectacle, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Lors du dernier entraînement à Luchin ce samedi, les Lillois ont eu la bonne surprise de voir 2000 supporters arriver pour donner de la voix, mais pas seulement.

Des banderoles lançant le derby ont été déployées, comme "We hate Lens" ou "Victoire obligatoire", histoire de mettre un peu la pression. Il faut dire que Lille est passé par de nombreuses émotions face à son rival. Notamment la saison dernière en Coupe de France où après avoir mené 0-2, les Dogues ont été rattrapés dans les dernières secondes de la rencontre. Et se sont même inclinés lors de la séance des tirs au but. Afin d’éviter ce nouveau revers, les joueurs de Paulo Fonseca ont eu un aperçu de l’ambiance qu’il devrait y avoir au stade Pierre-Mauroy.

Des supporters lillois à Luchin à la veille du derby Lille-Lens © RMC Sport

Fumigènes, chants… une mise en bouche avant le choc

Durant l’entrainement, des fumigènes ont été craqués. La fumée a évidemment atteint le terrain des Dogues qui sont allés saluer les supporters. Il faut dire que hormis la pression du derby, ce choc est le moyen pour Lille d’oublier sa dernière défaite contre Lorient (2-1). Preuve que les fans attendent énormément des joueurs dimanche, un message fort a été écrit sur une des banderoles: "Rattrapez-vous, défoncez-les."

Fumigènes à Luchin © RMC Sport

Mais face à des Lensois qui réalisent un très bon début de saison et qui ont fait le plein de confiance face à Lyon (1-0), la tâche ne sera pas aisée. Mais les Lillois pourront au moins compter sur le soutien de leur public afin de mettre la pression au 4e de Ligue 1.