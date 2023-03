EN DIRECT - Toulouse-Lille : suivez la rencontre de la 28e journée de Ligue 1

Le TFC à bout de souffle ?

Depuis la parenthèse du Mondial 2022, le Téfécé a enchainé les rencontres (16 en Ligue 1 et en Coupe de France) et semble souffrir d’un coup de pompes depuis un mois, lui qui n’a remporté que deux de ses six derniers matches en championnat. Le break de deux semaines est bienvenu pour les joueurs de Philippe Montanier.