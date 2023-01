L’ancien international français Charly Loubet est mort à 77 ans

Légende de l’AS Cannes et de l’OGC Nice, l’ancien international français Charly Loubet est décédé ce mardi à l’âge de 77 ans. Il compte, 36 sélections en équipe de France.

La Côte d’Azur pleure l’une de ses légendes. L’ancien attaquant Charly Loubet, qui a passé une grande partie de sa carrière entre l’AS Cannes et l’OGC Nice, s’est éteint ce mardi à l’âge de 77 ans. Le natif de Grasse est entré dans l’histoire du football français en devenant le plus jeune joueur à faire ses débuts chez les professionnels à Cannes à seulement 16 ans, en janvier 1962.

Malgré une pige d’un an au Stade Français lors de la saison 1962-1963, Charly Loubet est rapidement revenu dans le Sud, où il a joué à Nice (1963-1969 et 1971-1975), à l’OM (1969-1971) avant de terminer sa carrière là où tout a commencé, à l’AS Cannes (1975-1982). En parallèle, Charly Loubet compte 36 sélections en équipe de France.

Quatrième joueur le plus capé du Gym

Christian Estrosi a salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. “Ému par la disparition brutale de Charly Loubet, figure mythique de l'OGC Nice et qui a porté à 36 reprises le maillot de l'équipe de France. Légende du Gym, international français, il respirait le football, ses dribbles et chevauchées enflammaient le Ray” a écrit le maire de Nice.

Champion de France avec l’OM (1971) et vice-champion avec Nice (1968, 1973), Charly Loubet fait partie des légendes du Gym, en étant dans le top 4 des joueurs les plus capés du club (343), juste derrière Francis Isnard (433), Pancho Gonzales (359) et Roger Jouve (345).

"Charly était un homme de grande qualité, en plus d’un joueur extraordinaire, virevoltant. Il a fait rêver toute une génération de supporters. Son décès nous attriste tous. Nous pensons très fort à sa famille et ses proches", a déclaré le président Jean-Pierre Rivère sur le site du club. L'OGCN lui rendra un hommage lors de la prochaine réception à l’Allianz Riviera, le 10 février contre Ajaccio.