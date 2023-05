Lille – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trente-sixième journée de Ligue 1 ce samedi. Dans son stade Pierre Mauroy, Lille accueille Marseille. Ici, on vous explique comment suivre ce match.

Aux côtés de Lyon – Monaco, c’est l’autre affiche au sommet de cette trente-sixième journée de Ligue 1. Alors que le sprint final est lancé depuis plusieurs semaines, Marseille s’accroche à la troisième place et espère un faux pas de Lens d’ici la fin de saison pour lui ravir la place de dauphin.

Mais avec 4 victoires lors des 4 derniers matchs, Lens ne semble pas craquer. Après 35 journées disputées, Lille et Marseille pointent dans le top 5 du classement. A la troisième place, Marseille affiche un bilan de 73 points avec 22 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites. En face, Lille est à 60 points pour un bilan de 17 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites. Si l’enjeu pour Marseille est une qualification directe pour la prochaine phase de poules de la Ligue des Champions, Lille aimerait maintenir sa position d’européen. Actuellement cinquième, le LOSC compte seulement un point d’avance sur Rennes qui alterne entre le bon et le moins bon depuis des semaines. Au septième rang, Lyon n’a pas encore dit son dernier mot et une victoire de l’OL conjuguée à une défaite de Lille permettrait aux rhodaniens de revenir à un point à deux journées de la fin. Pour ce nouveau combat, Lille misera une nouvelle fois sur son attaquant canadien Jonathan David.

Lille – Marseille : à quelle heure ?

Cette affiche entre Lille et Marseille est à suivre ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Sport 360.

