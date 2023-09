Nantes – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce vendredi, la Ligue 1 Uber Eats est déjà de retour. Pour la première de la journée, Nantes accueille Marseille. Découvrons ensemble comment suivre cette affiche.

Ce premier match de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats entre Nantes et Marseille est à suivre ce vendredi 1 septembre à partir de 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo.

Amazon est le diffuseur de la majorité des rencontres de Ligue 1 en France.

Marseille peut prendre les commandes du championnat

Deuxièmes du classement après trois journées, les joueurs de l’OM peuvent déjà prendre la tête du classement après la rencontre. A égalité de points avec Monaco qui compte aussi 7 unités, les joueurs de l’OM n’ont besoin que d’un point pour occuper le siège de leader en attendant la rencontre de Monaco qui jouera samedi soir face à Lens. Mais les joueurs de l’OM espèrent mieux qu’un match nul face à Nantes qui affiche toutes les peines du monde en ce début de saison. Après trois matchs disputés, les Canaris sont quinzièmes du championnat et premier non-relégable avec un seul point glané, face à Monaco lors de la dernière journée (3-3). Avant cela, Nantes avait enchaîné deux défaites, face à Toulouse en ouverture (1-2) puis face à Lille sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. En cas de bon résultat, Nantes pourrait prendre un peu d’air au classement.

Comment suivre Nantes – Marseille ?

Pour suivre cette rencontre entre Nantes et Marseille, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à Amazon Prime, le seul service qui permet d’accéder à Prime Vidéo et au Pass Ligue 1. L’abonnement à Amazon Prime est proposé au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Le Pass Ligue 1, qui permet d’accéder à 7 des 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée, est quant à lui disponible pour 14,99 euros par mois ou encore 99 euros par an avec une résiliation possible à tout moment.

