Nice-OM en direct: suivez le match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1

Harit, Lirola et Balerdi absents

Un point sur le groupe de l'OM. Jorge Sampaoli est privé de trois joueurs, dont deux qui jouent peu actuellement: Amine Harit et Leonardo Balerdi. À l'instar d'Andy Delort, le premier n'est pas qualifié car il n'avait pas encore signé pour l'OM lors du match du 22 août. Le défenseur argentin est de son côté suspendu. Le troisième absent est Pol Lirola, qui lui non plus n'est pas qualifié. L'absence de l'Espagnol, titulaire lors des derniers matchs, pourrait être plus handicapante pour l'entraîneur marseillais.