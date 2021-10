Nice-OM: les supporters des deux clubs interdits de déplacement à Troyes

À la veille du match à rejouer entre Nice et l'OM, à Troyes et à huis clos (mercredi, 21h), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, les autorités locales ont publié un arrêté interdisant le déplacement de supporters du Gym ou de Marseille à proximité du stade de l'Aube.

Après la délocalisation à Troyes du match à rejouer entre Nice et l'OM, stoppé le 22 août dernier à quinze minutes du coup de sifflet final suite aux débordements des supporters dans l'Allianz Riviera, la préfecture de l'Aube durcit encore le ton.

Interdiction de déplacement à Troyes pour les supporters niçois et marseillais

Dans un arrêté publié ce mardi, en amont de la rencontre, le préfet Stéphane Rouvé précise "l'interdiction du rassemblement de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ou de l'Olympique de Marseille aux abords immédiats du stade de l'Aube le mercredi 27 octobre 2021".

La préfecture espère ainsi se préserver au maximum du moindre incident à l'extérieur de l'enceinte, tandis que le match se déroulera à huis clos.

Un enjeu similaire pour le Gym et l'OM: devenir le nouveau dauphin du PSG

Pour rappel, après les évènements du 22 août, le club niçois avait subi un retrait d'un point. Interrogé ce mardi sur une possible défaite face à Marseille, l'entraîneur du Gym Christophe Galtier a reconnu qu'il aurait "l'impression de perdre quatre points". Notamment parce qu'il pense que Nice "avait plus de chances de l'emporter que l'OM au moment où le match a été arrêté. À travers les décisions prises, on donne la possibilité aux deux équipes de gagner trois points".

Le coach des Azuréens a surtout tenu à souligner qu'en cas de victoire, son équipe se trouverait dans "une position très confortable". S'ils venaient à s'imposer face à l'OM demain soir, les Aiglons passeraient 2es, un point devant Lens et six derrière le leader parisien. Côté marseillais, l'enjeu est similaire: en cas de succès, les Olympiens recolleraient à la deuxième place du classement, à égalité de points avec le club nordiste.