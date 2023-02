OM - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

La 25e journée de Ligue 1 Uber Eats se termine avec le Classico ! Le PSG se déplace à Marseille pour affronter l’Olympique de Marseille. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – PSG en direct !

Ce dimanche à 20 heures 45, le match OM – PSG est diffusé sur Amazon Prime Video. Les hommes d’Igor Tudor retrouvent le PSG pour le match retour de Ligue 1. En octobre dernier, les Phocéens s’étaient inclinés face aux Parisiens (1-0), permettant ainsi au Paris SG de prendre une avance confortable dans le classement.

Cependant, les deux clubs se sont récemment affrontés en Coupe de France, et l’OM est parvenu à éliminer ses adversaires (2-1). Par la suite, l’Olympique a remporté les duels face à Clermont (0-2) et Toulouse (2-3). Toutefois, Samuel Gigot a été blessé, et ne sera pas titulaire ce dimanche soir. Quant au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier et ses joueurs enchaînent les défaites. En effet, après le revers en Coupe de France, le PSG a été battu par l’AS Monaco (3-1), et par le Bayern (0-1). Néanmoins, la dernière victoire contre le LOSC a permis aux Parisiens de rester en tête du classement de Ligue 1 Uber Eats, avec 57 points, suivi de près par l’OM, avec 52 points. Il ne vous reste plus qu’à connaître l’heure et la chaîne pour voir le Classico ! C’est par ici.

Match OM – PSG en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre OM – PSG est diffusée en direct ce dimanche soir sur la chaîne Le Pass Ligue 1, via Amazon Prime Video. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures 45 au Vélodrome, par l’arbitre Clément Turpin. Vous retrouvez dès 20 heures 15 Thibault Le Rol et les autres consultants Prime pour l’émission d’avant match. Chaque semaine, vous pouvez assister à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en souscrivant l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois.

