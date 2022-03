PSG-Bordeaux en direct: Donnarumma sur le banc, le trio des stars maintenu

Nasser Al-Khelaïfi n’est, pour l’instant, pas menacé

A l’instant où l’on écrit ces lignes, le poste de président du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas menacé. Chez les plus hauts décideurs parisiens, on estime que Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup délégué ces dernières années au club et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination. Une réflexion est engagée sur les changements à effectuer mais rien ne sera fait dans la précipitation.

