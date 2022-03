PSG: le message de Neymar après les sifflets du Parc des Princes

Cible des sifflets du Parc des Princes dimanche lors de PSG-Bordeaux (3-0), Neymar a publié plusieurs messages sur son compte Instagram en s’affichant avec ses proches.

Neymar a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux, dimanche quelques heures après avoir été la cible de nombreux sifflets du Parc des Princes lors de PSG-Bordeaux (3-0, 28e journée de Ligue 1). Quatre jours après l’élimination de Paris par le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions, les supporters ont réservé un accueil hostile à leurs joueurs et notamment à Neymar et Lionel Messi, pris à partie tout au long de la rencontre. Le but du Brésilien n’a pas atténué la fronde des supporters qui ont continué à s’en prendre à l’ancien joueur du Barça.

Celui-ci n’a pas directement réagi à ce traitement hostile même s’il a diffusé le message que sa vie privée restait plus importante que le football. Il a ainsi publié plusieurs vidéos le mettant en scène en train de jouer au basket-ball avec son fils Davi Lucca. Il a aussi affiché une photo sur laquelle il apparaît aux côtés de son père, de son fils (Davi Lucca) et du petit frère de ce dernier, Valentin. "Heureux de vous voir tous bien et heureux, a-t-il écrit. C'est ce qui m'émeut et me fait avancer."

Neymar partage le message de soutien de Suarez

Selon plusieurs médias espagnols, dont la Cadena COPE, le n°10 du PSG s’est envolé aussitôt après le coup de sifflet final de PSG-Bordeaux pour rejoindre Barcelone. Son avion a atterri en fin d’après-midi à l’aéroport El Prat. Depuis son arrivée à Paris en 2017, Neymar a l’habitude de revenir régulièrement en Catalogne, où il a évolué sous les couleurs du Barça durant quatre ans. Idem pour Lionel Messi, recruté l’été dernier, qui retourne dès que possible dans son ancien fief.

Neymar a aussi partagé un message de son grand ami et ancien coéquipier Luis Suarez, critiquant les huées du Parc des Princes. "Comme toujours le football sans mémoire, a regretté l’Uruguayen en légende d’une photo où il apparaît aux côtés de Messi et Neymar. Toujours avec vous! Je vous aime très fort!". Cesc Fabregas, ancien joueur du Barça, est aussi venu au soutien des deux stars.