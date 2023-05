Trophées UNFP: Mbappé, Samba, Haise, Cascarino… le palmarès complet de la 31e cérémonie

Ce dimanche, avait lieu la 31e cérémonie de remise des Trophées UNFP. Comme chaque année, les meilleurs joueurs de Ligue 1, Ligue 2 et D1 ont été désignés. Pour la 4e fois, Kylian Mbappé a eu droit à une récompense. Les Lensois Franck Haise et Brice Samba ont aussi été honorés.

Comme chaque année, la cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu. Pour cette 31e édition qui récompense les joueurs de Ligue 1, Ligue 2 et D1 féminine, plusieurs Parisiens et Lensois ont eu le droit à une récompense.

Pour la 4e fois, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du championnat français. À nouveau champion de France avec le PSG, le Français a encore empilé les buts cette saison, et est à une journée de devenir le meilleur buteur du championnat. Son compteur est actuellement à 28, et il compte aussi six passes décisives.

En concurrence avec Loïs Openda et Lionel Messi (qui n’a pas fait le déplacement) pour décrocher ce titre, Mbappé n’est pas le seul Parisien à avoir vu ses efforts être récompensés. À seulement 20 ans, Nuno Mendes s’impose de plus en plus comme une référence européenne au poste de latéral gauche, et a devancé Rayan Cherki et Elie Wahi pour ne citer qu’eux, dans la course au titre de meilleur espoir de Ligue 1.

Les Lensois décorés

Qualifié directement en Ligue des champions après avoir assuré sa 2e place, Lens ne pouvait pas repartir sans quelques récompenses. Brillant dans les cages depuis son arrivée en provenance de Nottingham, Brice Samba succède à Gianlugi Donnarumma et obtient le titre de meilleur gardien.

Ces retrouvailles avec la Ligue des champions n’auraient pas été possibles sans l’homme à l’origine de ce beau jeu chez les Lensois. Assez logiquement, Franck Haise est élu meilleur entraineur du championnat, et prend la place de Bruno Genesio qui avait été désigné l’année dernière. Fier du parcours accompli, le technicien a félicité ses joueurs: "J'ai un groupe exceptionnel sur le terrain depuis trois saisons. J'ai une chance de prendre beaucoup de plaisir avec mon groupe. Ce qu'on vit ensemble sera inoubliable. Ce que je vis ici, personne ne me l'enlèvera."

Les Français évoluant à l’étranger sont également mis à l’honneur. S’il n’a gagné ni la Ligue des champions, ni la Liga avec le Real Madrid, Karim Benzema a effectué une nouvelle grosse saison ponctuée par 18 buts en championnat. Ce qui lui vaut de gagner à nouveau ce prix.

En Ligue 2, c'est Le Havre qui est mis à l'honneur avec Luka Elsner qui a été élu meilleur entraineur du championnat. Le coach n'est pas le seul Havrais à avoir été récompensé. Arthur Desmas remporte le titre de meilleur gardien. Mais le meilleur joueur n'est pas dans les rangs des Normands. Avec ses 23 buts et 8 passes décisives, Georges Mikautadze a devancé ses concurrents, et succède ainsi à Branco Van den Boomen.

L'hégémonie des Lyonnaises

Chez les féminines, les Lyonnaises ont comment souvent dominé le championnat, et sont assez logiquement les mieux représentées. Gravement blessée depuis plusieurs mois, Marie-Antoinette Katoto, précédente lauréate du titre de meilleure joueuse du championnat voit cette récompense revenir à Delphine Cascarino. Avec ses quatre buts et quatre passes décisives en D1, la Lyonnaise devance les Parisiennes Kadidiatou Diani et Grace Geyoro.

Une autre joueuse de Lyon s’ajoute à la fête, avec Christiane Endler, désignée comme étant la meilleure gardienne. Une seule Parisienne est parvenue à mettre fin à l’hégémonie des Gones dans cette cérémonie. Déjà élue meilleure espoir de D1, Laurina Frazer (PSG) conserve son titre.

Le palmarès complet des trophées UNFP

Meilleur joueur de Ligue 1: Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1: Brice Samba (RC Lens)

Meilleur espoir de Ligue 1: Nuno Mendes (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1: Franck Haise (RC Lens)

Plus beau but de Ligue 1: Elye Wahi (Montpellier)

Meilleur joueur de Ligue 2: Georges Mikautadze (Metz)

Meilleur gardien de Ligue 2: Arthur Desmas (Le Havre)

Meilleur entraîneur de Ligue 2: Luka Elsner (Le Havre)

Meilleure joueuse de D1: Delphine Cascarino (OL)

Meilleure gardienne de D1: Christiane Endler (OL)

Meilleure espoir de D1: Laurina Frazer (PSG)

Meilleur arbitre central de Ligue 1: François Letexier

Meilleur joueur français de l'étranger: Karim Benzema (Real Madrid)

Équipe type de L1: Samba (Lens) - Hakimi (PSG), Danso (Lens), Mbemba (OM), Mendes (PSG) - Fofana (Lens), Rongier (OM), Thuram (Nice) - Openda (Lens), Messi (PSG), Mbappé (PSG)

Equipe type de Ligue 2: Desmas (Le Havre) - Nkounkou (ASSE), Sangante (HAC), Barbet (Bordeaux), Ven den Kerkhof (Bastia) - Lekhal (HAC), Richardson (HAC), Bouchouari (ASSE) - Krasso (ASSE), Mikautadze (Metz), Maja (Bordeaux)

Equipe type de D1: Endler (OL) - Karchaoui (PSG), Renard (OL), De Almeida (PSG), Carpenter (OL) - Le Garrec (Fleury), Horan (Lyon), Geyoro (PSG) - Kouassi (Fleury), Diani (PSG), Cascarino (OL)