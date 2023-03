Benfica – Bruges : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce mardi soir, ne manquez pas la deuxième manche des 8e de finale de la Ligue des Champions ! Le Club Brugge se déplace au Portugal, pour affronter le Benfica Lisbonne. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Benfica – Bruges en direct !

Ce mardi 7 mars à 21 heures, vous retrouvez le match Benfica – Bruges en direct du stade La Luz, sur beIN SPORT. C’est l’heure du choc retour pour les Belges du Club Brugge. Défaits lors de la première manche (0-2), les joueurs de Scott Parker doivent remporter cette nouvelle confrontation, au risque d’être éliminés.

Cependant, les dernières rencontres en championnat ont été compliquées pour les Blauw en Zwart. En effet, les Belges ont enchaîné un nul, une victoire et une défaite contre Oostende (3-0). Du côté portugais, les Lisboètes accumulent les réussites, et se retrouvent en tête de la Liga Portugal, avec huit points d’avance sur ses poursuivants. Par ailleurs, cette saison, les hommes de Roger Schmidt n’ont perdu aucun match de la Ligue des Champions. En phase de groupes, le Benfica avait terminé à la première place, devant le Paris SG. Cependant, les absences se multiplient dans les rangs portugais. L’ailier Julian Draxler, le milieu Chiquinho, et le défenseur Mihailo Ristic sont tous les trois forfaits. Quant à l’attaquant Gonçalo Guedes, son genou est encore faible, et sa titularisation est incertaine. Ici, on vous dit comment regarder en direct le choc Benfica – Club Brugge !

Match Benfica – Bruges : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre le Benfica et Bruges est retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce mardi soir. Halil Umut Meler donnera le coup d’envoi à 21 heures, au stade SL Benfica. Vous pouvez regarder en direct 100 % des matchs de la Ligue des Champions en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT avec engagement de 24 mois, au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois.

