EN DIRECT - Ligue des champions: Suivez Benfica-Bruges en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

Surprenant premier de poule devant le PSG à la suite d'un improbable concours de circonstances (et de buts dans le temps aditionnel), Benfica s'en est bien sorti au tirage face au surprenant Club Bruges. Et malgré la perte d'Enzo Fernandez, vendu à prix d'or à Chelsea, le club de Lisbonne a réalisé un sans faute lors du match aller, avec une victoire nette et sans bavures 2-0.

Le résumé du match aller:

Reste maintenant à confirmer au retour à domicile. Les compos seront connues vers 20h. Coup d'envoi à 21h sur BeIN Sport. Un match à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.