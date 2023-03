EN DIRECT - Ligue des champions: Suivez Chelsea-Dortmund en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Attention match au sommet entre des Blues en perdition, tombés à la 10e place de Premier League sous le management erratique de Potter et Dortmund, jamais aussi fort que depuis le départ de Haaland et à égalité de point avec le Bayern en tête de la Bundesliga. On vous retrace ici la descente aux enfers de Chelsea.

Au match aller, Dortmund avait dominé Chelsea mais n'avait incrit qu'un seul but, sur un contre supersonique d'Adeyemi.

Le résumé vidéo:

Un but d'avance, certes exceptionnel, pas assez pour se mettre hors de portée de Chelsea qui dispose de sacrées armes offensives, même si elles sont rarement létales en ce moment. Et si c'était pour ce soir? Les compos seront disponibles vers 20h. Coup d'envoi sur RMC Sport à 21h, abonnez vous par ici pour ne rien manquer.

Le match sera bien sûr à suivre sur l'antenne de RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.