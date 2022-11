Juve-PSG: ce point de règlement jamais utilisé auparavant qui a coûté la première place aux Parisiens

Malgré sa victoire mercredi contre la Juventus Turin (2-1), le PSG a terminé deuxième de sa poule derrière le Benfica Lisbonne... en raison d'un nombre inférieur de buts marqués à l'extérieur. Soit le septième critère pour départager deux clubs à égalité. Avant ce cas de figure, jamais ce point de règlement n'avait été nécessaire en Ligue des champions.

"Cela fait beaucoup de temps que je suis ici et il y a toujours un petit truc": tels ont été les mots de Marquinhos mercredi pour décrire la deuxième place du PSG à l'issue de la phase de groupes de la Ligue des champions. Vainqueur de la Juventus Turin (2-1), le club parisien est passé derrière le Benfica Lisbonne, qui a battu dans le même temps le Maccabi Haïfa (6-1). Il a fallu aller jusqu'au septième point du règlement de l'UEFA pour départager les deux équipes.

Les trois premiers critères définis sur l'affrontement entre les deux équipes concernées n'ont pas été décisifs, dans la mesure où le PSG et le Benfica Lisbonne se sont quittés à deux reprises sur le même score (1-1). Et pour la première fois de l'histoire de la compétition, les deux équipes terminant aux deux premières places d'une poule ont obtenu le même nombre de points (14), de buts marqués (16) et encaissés (7).

Un point de règlement jamais utilisé jusqu'à présent

Il a fallu donc regarder le nombre de buts marqués à l'extérieur pour déterminer les deux premières places. Soit une première de manière générale dans l'histoire de la Ligue des champions. Si des cas d'égalité parfaite au nombre de points, buts marqués et encaissés se sont déjà produits, la différence particulière avait toujours permis de départager les clubs concernés.

Avec 9 réalisations à l'extérieur contre 6 pour le PSG, le Benfica Lisbonne s'est hissé à la première position, avantageuse en vue des huitièmes de finale. Pour expliquer cette situation, Christophe Galtier regrettait "des détails" comme l'absence de temps additionnel lors de la victoire de son équipe (7-2) face au Maccabi Haïfa. Pour le technicien, le scénario a été "irrationnel" avec un dernier but pour le club lisboète dans le temps additionnel ce mercredi (90+2e), qui a tout changé, là où les Parisiens ont "géré" le score comme l'a expliqué le capitaine Marquinhos.

Il faudra désormais mesurer les conséquences avec pour commencer le tirage au sort des huitièmes de finale ce lundi. Le PSG pourrait retrouver des formations comme le Real Madrid ou le Bayern Munich.