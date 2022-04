Liverpool-Benfica en direct: suivez le quart de finale retour de Ligue des champions

Liverpool reste sur un nul fantastique contre City

Les rivaux ne se quittent plus. Comme au match aller, Manchester City et Liverpool ne sont pas parvenus à se départager (2-2) dimanche dans un choc pour le titre en Premier League d’une intensité extraordinaire. Le score de parité ne dit rien de l’incroyable spectacle auquel on a assisté tant il aurait pu y avoir davantage de buts dans cette partie. Le champion en titre pensait faire un pas crucial vers la conservation de son trophée à sept journées de la fin, mais son rival à su élever son niveau de jeu en seconde période.

