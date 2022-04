Mercato: le PSG ciblerait Darwin Nunez, en grande réussite cette saison

Selon The Athletic, le PSG figurerait parmi les nombreux prétendants pour l’attaquant uruguayen de Benfica Lisbonne, Darwin Nunez (22 ans).

La grosse saison de Darwin Nunez (22 ans) ne laisse pas indifférents les grands clubs européens. Selon The Athletic, plusieurs d’entre eux se sont positionnés pour tenter de recruter l’attaquant uruguayen, auteur de 31 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022. Il a notamment trouvé la faille contre le Barça (doublé), le Bayern ou Liverpool en Ligue des champions (5 buts). Il retrouvera d’ailleurs les Reds mercredi en quart de finale retour après la défaite concédée à l’aller à domicile (1-3).

Selon The Athletic, le PSG figure parmi les prétendants à un transfert, mais il n’est pas seul. Manchester United et Chelsea seraient également sur le coup. Et il faudra mettre les moyens pour recruter l’international uruguayen (8 sélections, 2 buts) sous contrat jusqu’en 2025. Benfica estimerait en effet son attaquant à 70 millions d’euros. Selon le média britannique, Paris en fait une option sérieuse en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain ou d’échec dans une possible arrivée d’Erling Haaland, très courtisé.

Ancien joueur de Penarol, Nunez a rejoint Almeria en 2019 contre 13 millions d’euros. Il avait inscrit 16 buts en 32 matchs de D2 espagnole lors de sa première saison avant d’être vendu 24 millions d’euros l’été suivant au Benfica. Au Portugal, il a signé un premier exercice correct (14 buts, 12 passes décisives en 2020-2021) avant d’exploser cette année.

Le joueur avait été pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 dans le passé comme Lyon et Rennes. Julien Stéphan, alors en poste en Bretagne, l’avait reconnu publiquement. "C’est un profil d’attaquant très intéressant, très complet, avec une grosse générosité, avait expliqué l’entraîneur. On l’a suivi à un moment donné. Finalement, on a recruté Serhou (Guirassy en provenance d’Amiens en 2020, ndlr) et aujourd’hui, on est très contents d’avoir Serhou parmi nous."