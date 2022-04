Premier League: Manchester City et Liverpool se quittent sur un nul après un match fantastique

Comme au match aller, Manchester City et Liverpool se sont neutralisés (2-2) au terme d'un choc palpitant, dimanche, pour la 32e journée de Premier League, les deux équipes restant séparées d'un point, en faveur de City, en tête du classement.

Les rivaux ne se quittent plus. Comme au match aller, Manchester City et Liverpool ne sont pas parvenus à se départager (2-2) dans un choc pour le titre en Premier League d’une intensité extraordinaire. Le score de parité ne dit rien de l’incroyable spectacle auquel on a assisté tant il aurait pu y avoir davantage de buts dans cette partie. Le champion en titre pensait faire un pas crucial vers la conservation de son trophée à sept journées de la fin, mais son rival à su élever son niveau de jeu en seconde période. Riyad Mahrez a aussi manqué une balle de match incroyable dans les derniers instants. C’est un bon point pris par Liverpool, au regard de la physionomie du match.

Les vagues de Manchester City n’ont pas tardé à déferler sur la défense de Liverpool, parfois à la peine, à l’image de Trent Alexander-Arnold, en difficulté face à l’infernal Cancelo. Irrésistible en première période, l’Espagnol a brillé par son énorme activité, mais également la qualité de ses centres. S’il n’y avait eu que lui, les Reds auraient trouvé de quoi lui répondre, mais comme le redoutait Jürgen Klopp, les joueurs de Manchester City ont été bons dans tous les compartiments du jeu. Kevin De Bruyne, auteur du premier but de la partie (5e), a grandement participé au travail de son équipe dans le harcèlement, en étant le premier à défendre et à récupérer le ballon pour mettre son équipe dans le sens du jeu.

Liverpool change de visage à la pause

Incapable de répondre dans les duels pour contrecarrer le pressing mancunien dans les premières minutes, alors que City confisquait le ballon, Liverpool s’est nourri de rares situations en contres rapides pour tenter d’exister, et finalement répondre presque immédiatement, grâce à Diogo Jota (13e). Les Skyblues auraient pu douter mais une fois l’égalisation digérée, ils sont repartis à l’assaut. Et à force de pousser, le leader du championnat a été récompensé. Gabriel Jesus, qui n’avait plus marqué en PL depuis le 25 septembre, a relancé son équipe avant la pause (37e).

Nul ne sait la teneur du discours prononcé par Jürgen Klopp à ses joueurs, peut-être s’est-il tu, la mi-temps a en tout cas été profitable aux Reds, qui ont profité de la pause pour procéder à quelques réajustements tactiques. Bien plus conquérante, l’équipe de Liverpool s’est alors mis à gagner beaucoup plus de duels à la reprise. Comme par hasard, Sadio Mané et Mo Salah, incapables de se défaire de l’étreinte mancunienne dans le premier acte, se sont retrouvés tous deux décisifs sur l’égalisation après seulement une poignée de secondes. L’Égyptien à la passe, pour un ballon dans la course du Sénégalais, clinique face à Ederson (46e).

Dans ce match qui n’a jamais manqué de rythme, les deux équipes ont eu l’occasion de prendre l’avantage. Sterling pensait d’ailleurs avoir fait le plus dur, mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu signalée par le VAR. De Gabriel Jesus, trop individualiste sur une action où il oublie de servir De Bruyne, à Riyad Mahrez, qui a manqué de toucher sur son lob, City a cruellement manqué de réalisme. Résultat, un point seulement sépare Manchester City et Liverpool à sept journées de la fin. Le suspense reste entier, et ce n’est peut-être pas si mal.