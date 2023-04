Real Madrid – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Cette semaine, la Ligue des Champions fait son retour avec quatre nouvelles affiches. Parmi les rencontres au programme, le Real Madrid accueille Chelsea. Découvrons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match !

Lors de la précédente édition de la Ligue des Champions, Chelsea et le Real Madrid avaient déjà croisé le fer au stade des quarts de finale de la compétition.

Une double confrontation qui s’était soldée par une qualification des coéquipiers de Karim Benzema après avoir renversé la situation lors du second acte. Cette année, les deux équipes se retrouvent à nouveau pour une place en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Comme l’an dernier, le Real Madrid partira avec la faveur des pronostics. Car si le FC Barcelone est solide leader de Liga, la Maison Blanche s’affiche à la seconde place du classement quand Chelsea est à la peine en Premier League. Après 30 journées, l’équipe chère à Franck Lampard ne pointe même pas dans la première partie de tableau. A seulement 8 journées de la fin du championnat, Chelsea a bien compris que sa seule chance de jouer la Ligue des Champions l’an prochain était de remporter la compétition cette année. Mais Vinicius Jr ou Karim Benzema ne l’entendent évidemment pas de la même oreille, eux qui devraient débuter la rencontre et animer l’attaque madrilène. Pour suivre cette affiche en direct, restez avec nous, on vous détaille tout dans le paragraphe suivant.

Real Madrid – Chelsea : à quelle heure ?

Ce match aller entre le Real Madrid et Chelsea est à suivre ce mercredi dès 21 heures sur la chaîne RMC Sport 1 mais aussi sur CANAL+ Foot. Pour suivre la rencontre via les antennes de CANAL+, vous pourrez par exemple souscrire à l’offre CANAL+ Sport qui inclut la totalité des programmes du groupe CANAL+. Mais pas uniquement puisque cette offre groupée permet aussi, pour 34,99 euros par mois et avec un engagement de 24 mois, d’accéder aux canaux de beIN SPORTS et d’Eurosport.

