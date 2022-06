EN DIRECT France-Danemark: le retour du foot au stade de France après le chaos

Un imposant dispositif de sécurité autour du Stade de France

Un match classé sans risque… qui va mobiliser de nombreuses ressources de sécurité. Rencontre de la première journée de Ligue des nations, ce France-Danemark marque surtout le retour d’un match de football au Stade de France moins d’une semaine après les nombreux incidents observés autour de la finale de la Ligue des champions Real Madrid-Liverpool (1-0). Les autorités ont donc décidé de sortir les gros moyens pour encadrer cette rencontre.

2 080 policiers et gendarmes, dont 656 dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France, seront mobilisés vendredi pour assurer la sécurité. La préfecture de police de Paris a également diffusé un communiqué donnant le détail de ce dispositif à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur qui y était consacrée. Cette réunion a rassemblé autour du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, et ses services, selon une source proche du dossier. 1 270 agents de sécurité seront aussi déployés avec huit zones de pré-filtrage vigipirate, sans contrôle de billets. (MI avec Loïc Tanzi et Nicolas Pelletier)