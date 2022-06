France-Danemark: l’imposant dispositif de sécurité autour du Stade de France

Après le chaos observé au Stade de France samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité important pour le match de Ligue des nations entre la France et le Danemark.

Un match classé sans risque… qui va mobiliser de nombreuses ressources de sécurité. Rencontre de la première journée de Ligue des nations, ce France-Danemark marque surtout le retour d’un match de football au Stade de France moins d’une semaine après les nombreux incidents observés autour de la finale de la Ligue des champions Real Madrid-Liverpool (1-0). Les autorités ont donc décidé de sortir les gros moyens pour encadrer cette rencontre.

2 080 policiers et gendarmes, dont 656 dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France, seront mobilisés vendredi pour assurer la sécurité. La préfecture de police de Paris a également diffusé un communiqué donnant le détail de ce dispositif à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur qui y était consacrée. Cette réunion a rassemblé autour du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, et ses services, selon une source proche du dossier. 1 270 agents de sécurité seront aussi déployés avec huit zones de pré-filtrage vigipirate, sans contrôle de billets.

Un match à guichets fermés

Pour cette rencontre, qui ne présente pas de risques particuliers, selon plusieurs sources policières, la préfecture de police a indiqué que "près de 77.000 spectateurs (étaient) attendus", le match se disputant à guichets fermés. 1 400 supporters danois sont attendus. Ceux-ci récupèreront leurs places vendredi dans Paris et sont encadrés par la fédération danoise.

La préfecture de police a précisé qu'elle mettait en place vendredi un dispositif "orienté sur l'ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes". En outre, a-t-elle ajouté, "afin de contenir l'impact de la grève annoncée à la RATP, un dispositif spécifique de régulation des flux est mis en place à la sortie du RER D". Pour éviter les vols à l'arraché et autres actes de délinquance qui se sont déroulés samedi soir aux abords du stade, la préfecture de police a prévu de consacrer un peu plus de 600 "effectifs à la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport".

Le périmètre de protection du stade sera mis en place "dès 15h". "La vérification des billets, sous le contrôle de l'organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d'accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l'ordre et de la sécurité publics", a détaillé la préfecture.