France-Danemark: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match des Bleus en Ligue des nations?

Au Stade de France, l'équipe de France reçoit vendredi soir le Danemark pour la première journée de la Ligue des nations 2022-2023. Les Bleus, sans Didier Deschamps, mais avec Guy Stéphan, sont à regarder sur M6. Coup d'envoi 20h45.

La Coupe du monde étant programmée en fin d'année (21 novembre-18 décembre), l'équipe de France masculine de football débute la nouvelle campagne de la Ligue des nations de l'UEFA en ce mois de juin. Les Bleus affrontent le Danemark ce vendredi soir au Stade de France pour la première journée du groupe 1 de la Ligue A, qui compte également la Croatie et l'Autriche.

Le Danemark n'est pas une sélection comme les autres: il s'agit d'un des adversaires de la France au Mondial au Qatar. Les "Rød-Hvide" figurent en effet dans le groupe D, avec la Tunisie et le barragiste intercontinental qui sera le Pérou, les Émirats arabes unis ou l'Australie.

Ce match France-Danemark est diffusé en direct à la télévision sur M6 à partir de 20h45. Il est également à suivre à la radio sur RMC, ainsi qu'en live sur le site et l'appli RMC Sport.

En lien avec l'Euro 2024

Créée en 2018 pour remplacer les matchs amicaux internationaux, cette compétition - régulièrement critiquée - garantit des places en barrages des éliminatoires de l'Euro 2024. Elle assure également, aux demi-finalistes, des statuts de tête de série pour le tirage au sort de ces groupes de qualification.

Ce France-Danemark est le premier des quatre matchs prévus au mois de juin pour les Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps (temporairement remplacé par son adjoint Guy Stéphan) joueront en Croatie le 6, en Autriche le 10, avant d'accueillir à son tour la Croatie le 13.

Enjeu extra-sportif

La réception des Danois revêt une dimension extra-sportive très particulière. Six jours après les graves incidents survenus au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, un important dispositif de sécurité est déployé autour de l'enceinte sportive. Un peu plus de 2.000 policiers et gendarmes, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance, sont mobilisés. La rencontre ne présente toutefois pas de risque particuliers aux yeux de la police, qui s'attend à gérer près de 77.000 spectateurs.