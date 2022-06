France-Danemark: pourquoi Deschamps ne sera pas présent en Ligue des nations

L'équipe de France accueille le Danemark ce vendredi au Stade de France pour son entrée en lice de la Ligue des nations mais devra faire sans son sélectionneur. Didier Deschamps ratera la rencontre afin de rester avec ses proches après le décès de son père pendant la semaine.

Eternel adjoint de Didier Deschamps dans le staff de l'équipe de France, Guy Stéphan dirigera les Bleus ce vendredi lors de la première journée de la Ligue des nations et le match face au Danemark. A l'heure où les pouvoirs publics espèrent une soirée sans incidents avec les supporters, six jours après les heurts en Ligue des champions, le sélectionneur tricolore ne sera pas présent au bord du terrain pour ce duel contre la Danish Dynamite.

Endeuillé suite au décès de son père mardi, Didier Deschamps a quitté le rassemblement de la sélection pour retrouver ses proches au pays Basque et a laissé son adjoint prendre la relais ces derniers jours. Après avoir supervisé la préparation du match, Guy Stéphan aura donc les rênes de l'équipe de France pour cette entrée en lice face aux partenaires de Christian Eriksen.

Les Bleus veulent gagner pour Deschamps

Depuis l'annonce du décès du père de Didier Deschamps, tout le groupe tricolore a montré une belle cohésion pour soutenir le technicien. Outre un hommage en marge de l'entraînement dès mardi, les joueurs de l'équipe de France auront à coeur de battre le Danemark pour apporter un peu de réconfort à leur sélectionneur. Même sans le champion du monde 1998 à leur tête, les Bleus espèrent bien faire.

"Il nous manque notre leader principal et demain l'absence de Didier Deschamps sera assez particulière, a lancé Hugo Lloris face à la presse à la veille de la rencontre contre les Scandinaves. On se doit de faire les choses du mieux possible et réaliser un bon match. On doit montrer au coach qu'il peut compter sur nous, on aura une pensée pour lui et ses proches."

Et le capitaine de préciser que, malgré l'émotion et l'absence de Didier Deschamps, le groupe restera concentré sur l'objectif de victoire. "Nos têtes seront concentrées sur notre adversaire du soir", a conclu le gardien de Tottenham et des Bleus. L'équipe de France va tenter de marquer les esprits face à un adversaire qu'elle retrouvera dans sa poule lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Même si leur sélectionneur ne sera pas présent au bord du terrain.