Brighton – Newcastle : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la quatrième journée de Premier League ce samedi. Parmi les rencontres de l’après-midi, Brighton accueille Newcastle. Voyons tout de suite comment suivre ce duel.

Cette rencontre entre Brighton et Newcastle est à suivre ce samedi dès 18 heures 30 sur les antennes de CANAL+ Foot.

Comme l’an dernier, le groupe CANAL+ conserve l’exclusivité des droits de diffusion de la Premier League dans l’hexagone. Un avantage que la chaîne cryptée conservera aussi pour la prochaine saison.

Newcastle enchaîne les grosses affiches

Au niveau du calendrier, difficile de trouver moins épargné que Newcastle en ce début de saison. Si les Magpies ont bien ouvert leur saison en venant à bout d’Aston Villa lors de la première journée (5-1), ils ont concédé deux défaites consécutives face à deux gros de Premier League. Face à Manchester City (1-0) lors de la deuxième journée puis face à Liverpool le week-end dernier (2-1). Pourtant à 10 minutes du terme, Newcastle était encore en tête. De son côté, Brighton surfe sur sa belle saison 2022 / 2023. Sur les trois premiers matchs, les joueurs de Brighton affichent 6 points et une sixième place au classement. Lors des deux premières journées, Brighton a fait le plein avec des victoires face à Luton City puis face à Wolverhampton sur le même score de 4 buts à 1 avant la première défaite le week-end dernier face à West Ham (1-3).

Comment suivre Brighton – Newcastle ?

Pour suivre cette affiche entre Brighton et Newcastle, il est nécessaire d’opter pour un abonnement à CANAL+. Et pourquoi pas à l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à des dizaines de compétitions sportives différentes. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez accéder à la Premier League anglaise, à la Bundesliga, la Liga, la Série A ou encore quelques rencontres de Ligue 1 Uber Eats en plus de la Ligue des Champions, la NBA ou encore Wimbledon. Car outre l’ensemble des chaînes de CANAL+, cet abonnement vous permet aussi d’accéder à d’autres chaînes comme beIN SPORTS.

