Chelsea: Azpilicueta donne des nouvelles rassurantes après les images glaçantes de son KO

Sorti sur civière après un énorme choc à la tête samedi face à Southampton en Premier League, Cesar Azpilicueta a dévoilé une image de lui tout sourire, accompagné d'un message qui se voulait rassurant. Le joueur de Chelsea est hors de danger.

Plus de peur que de mal pour Cesar Azpilicueta, inconscient lors de sa sortie du terrain sur un brancard samedi, contre Southampton (0-1). Sur une tentative de reprise acrobatique, l’attaquant des Saints Sékou Mara a malencontreusement heurté de plein fouet le visage de son adversaire espagnol qui jouait le ballon de la tête.

Azpilicueta s’est immédiatement effondré, assommé. Les joueurs ont alors réagi très vite en réclamant d’urgence l'intervention du personnel médical. Soigné de longues minutes sur le terrain, Azpilicueta a été pris en charge à l'hôpital, mais son cas suscitait encore une vive inquiétude à Chelsea samedi soir. Une inquiétude balayée ce dimanche grâce à la publication Instagram du joueur.

"Je vous revois bientôt sur le terrain"

"Bonjour à tous! Merci à tous pour votre amour et vos messages de soutien, a écrit le joueur. Ma famille et moi tenons à remercier tous ceux qui se sont occupés de moi depuis l'incident d'hier. De l'équipe médicale du Chelsea FC, aux coéquipiers et adversaires, à l'hôpital St Mary's et Cleveland et à tous les membres du personnel et médecins : un énorme merci du fond du cœur. Maintenant, il est temps de récupérer et je vous revois bientôt sur le terrain." La photo qui accompagne le message permet de constater que le coup reçu à la tête n'a pas laissé de trace visible.

Privé de son capitaine, Chelsea a encaissé une cuisante défaite contre le dernier du championnat. La greffe n’a pas encore pris avec les recrues du mercato hivernal. Chelsea reste 10e du championnat, à 11 points de la quatrième place occupée par Tottenham, et 23 unités du leader rival londonien Arsenal.