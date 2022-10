EN DIRECT - Manchester United-Tottenham: les Red Devils doivent tenir le rythme, Antony trouve le poteau

Coup d'envoi à 21h15

Le match entre Arsenal et Manchester City étant reporté (pour cause de reprogrammation d'un match d'Europa League des Gunners), le choc de cette journée de Premier League oppose Manchester United et Tottenham. Les Red Devils, qui alternent le bon et le moins bon, doivent engranger des points pour éviter que le trio de tête ne prenne trop d'avance. Les Spurs, eux, peuvent prendre provisoirement la deuxième place du classement en cas de bon résultat. Coup d'envoi à 21h15 à Old Trafford.