Manchester United: le coup de sang de Ronaldo encore plus grand qu'on ne le pensait

En colère en constatant que son entraîneur Erik ten Hag n'allait probablement pas lui accorder une minutes sur la pelouse, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain d'Old Trafford avant la fin du match entre Manchester United et Tottenham mercredi soir (2-0). Selon la presse anglaise, le Portugais a en fait carrément quitté le stade, sans repasser par les vestiaires.

L'image de Cristiano Ronaldo partant au vestiaire avant la fin du match entre Manchester United et Tottenham (2-0) a largement fait parler. Mais selon The Athletic, le constat de fracture entre lui et son entraîneur Erik ten Hag est encore pire. Car l'attaquant portugais a carrément quitté le stade avant la fin de la rencontre, sans même passer par le vestiaire.

Le vestiaire n'a pas vraiment remarqué son absence

Son absence dans ce vestiaire n'aurait d'ailleurs pas vraiment été notée par ses coéquipiers qui, après le match, étaient surtout en train de célébrer leur victoire face aux Spurs, dans l'affiche de la 12e journée de Premier League.

"Je l’ai vu oui. Je ne lui ai pas parlé après", a répondu Erik ten Hag à une question lui demandant s’il avait autorisé Ronaldo à agir ensuite. Sa réponse sur Prime Video et son attitude semblaient indiquer que ce n’était pas le cas. "Je m'en occuperai demain, pas aujourd'hui. Aujourd’hui, nous fêtons cette victoire et nous devons récupérer pour samedi (à Chelsea, 18h30)", a poursuivi le technicien néerlandais.

Après des semaines de tension marquées par quelques éclaircies, le divorce entre les deux hommes semblent cette fois consommé. Reste à savoir si celui entre Cristiano Ronaldo et les Red Devils l'est aussi. Avant de songer à un éventuel départ, il y aura tout de même une parenthèse Coupe du monde avec le Portugal.