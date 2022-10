Manchester United: Greenwood, accusé de tentative de viol, libéré sous caution

L'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, accusé de "tentative de viol" et de "coups et blessures volontaires", a été libéré sous caution ce mercredi.

L'international anglais de 21 ans Mason Greenwood a été libéré de prison sous caution ce mercredi, rapporte la presse anglaise. Le joueur de Manchester United, absent lors de l'audience au Minshull Street Crown Court à Manchester, est accusé de "tentative de viol", de "coups et blessures volontaires" et de "comportement de contrôle et de coercition". Cette libération sous caution est assortie de conditions de ne pas contacter les témoins, y compris la plaignante, et de résider à une adresse à Bowdon, dans la région métropolitaine de Trafford.

Greenwood libre, nouvelle audience le 21 novembre

Il avait été arrêté une première fois fin janvier après la publication sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement". Samedi dernier, il avait de nouveau été arrêté pour violation de son contrôle judiciaire et était, depuis lors, en prison. L'accusation de "comportement de contrôle et de coercition", quant à elle, vise des agissements entre novembre 2018 et octobre de cette année, où le joueur aurait publié des messages menaçants et insultants envers la plaignante. Il aurait également espionné et piraté les comptes sur les réseaux sociaux de cette dernière.

Lundi, Greenwood a comparu devant le tribunal de première instance de Manchester qui avait décidé son maintien en détention provisoire. La tentative de viol aurait été commise en octobre 2021 et les coups et blessures deux mois plus tard. Les trois charges concernent la même femme. L'international anglais (une sélection) doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 21 novembre prochain. Il a été suspendu de jouer ou de s'entraîner avec United, tandis que Nike a résilié son contrat et qu'Electronic Arts l'avait retiré des équipes du jeu FIFA 22.